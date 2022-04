Baseada no livro homónimo do jornalista Justin Fenton, esta série de seis episódios conta a história verídica da task force de Rastreamento de Armas do Departamento Policial de Baltimore nos anos 2010 — um grupo de polícias profundamente corrupto, liderados pelo controverso Sargento Wayne Jenkins (um fenomenal Jon Bernthal).

A estreia deu-se durante esta semana e a nossa excitação é facilmente explicável: estamos perante o regresso de David Simon (e George Pelecanos, seu comparsa destas andanças) à sua cidade natal, aquela que conhece tão bem e sobre a qual escreve desde os anos 80 (primeiro enquanto jornalista e depois já como criador de "The Wire").

Por falar em "The Wire", o primeiro episódio de "We Own This City" parece uma "nota de rodapé" saída de um guião da primeira. É que tudo soa muito familiar (no bom sentido): o sotaque, as falas, os movimentos, as escutas, a escrita irrepreensível de cada cena. Mas sobretudo porque os anos passam e o ambiente na cidade demonstra que o difícil é estar do lado dos bons. Bem mais fácil, parece, é ceder à corrupção e ao colapso moral.