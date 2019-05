Aquela central sindical escolheu o Minho para assinalar o Dia do trabalhador, usando uma das zonas verdes da cidade para "conviver e falar do país", segundo disse à Lusa um dos participantes no evento.

Perto do local da festa, estão estacionadas as habituais camionetas que transportaram os convivas de vários pontos do país e segundo disse à Lusa fonte da organização, está confirmada a presença de representantes de vários partidos políticos.

Ao longo do dia haverá música, comida, estando as intervenções políticas dos líderes da UGT marcadas para o início da tarde.