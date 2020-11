7 de novembro de 2020.

Ao quarto dia, a América tem um novo presidente. Joe Biden ganhou a Pensilvânia e com essa vitória conseguiu os 20 votos no Colégio Eleitoral que lhe permitem garantir a maioria de 273 votos que faz dele o 46º presidente dos Estados Unidos da América.

Era uma vitória anunciada, mas está longe de ser uma vitória normal numas eleições presidenciais americanas. Não apenas por ter sido um processo mais longo do que é habitual, como pelo facto de ter sido, a todos os títulos, um momento inédito na história da democracia americana. Aos 77 anos, o democrata Joe Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, torna-se simultaneamente o presidente mais velho a ser eleito - com 77 anos - e o presidente com mais votos expressos numa eleição. Mas não é só: ao lado de Biden, Kamala Harris, a sua vice-presidente, torna-se a primeira mulher no cargo e o nome que estará no radar para as eleições presidenciais de 2024.

O que precisamos saber sobre o dia de hoje e do que podemos esperar nas próximas semanas?