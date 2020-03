O processo da Operação Lex, que tem como principal arguido o juiz Rui Rangel, da Relação de Lisboa, e a sua ex-mulher e também desembargadora do mesmo tribunal, Fátima Galante, foi conhecido a 30 de janeiro de 2018, quando foram detidas cinco pessoas e realizadas mais de 30 buscas e teve origem numa certidão extraída do caso Operação Rota do Atlântico, que envolveu o empresário de futebol José Veiga, suspeito de crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, fraude fiscal e tráfico de influências.

Rui Rangel, demitido no início de dezembro do ano passado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), é suspeito de receber avultadas quantias através de favorecimentos e de várias ligações a empresários e figuras do desporto, como o Benfica e o seu presidente, Luís Filipe Vieira, que resultaram na indiciação por corrupção/recebimento indevido de vantagens, de branqueamento de capitais e fraude fiscal.

Entre os vários arguidos constituídos até agora contam-se, além de Rui Rangel, de Fátima Galante e, Luís Filipe Vieira, o funcionário judicial da Relação Octávio Correia, o advogado Santos Martins e o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol João Rodrigues, entre outros.

Rui Rangel é suspeito de crimes de tráfico de influência por alegadamente ter prometido influenciar resultado de processos a troco de contrapartidas financeiras e alegadamente o presidente do Benfica ter-lhe-á prometido um futuro cargo na universidade do clube.

Mais recentemente, em 26 de fevereiro este caso arrastou o ex-presidente da Relação de Lisboa Luís Vaz das Neves, jubilado desde 2016, que foi constituído arguido por suspeitas de corrupção e abuso de poder relacionadas com a distribuição eletrónica de processos.

Rangel, que há cinco anos, numa entrevista ao semanário Sol, afirmou que “os juízes são a classe menos confiável em Portugal” e que “não sabem ser membros de um poder soberano”, nasceu em Angola há 63 anos, viajou para Portugal com a família em 1974, teve 37 anos de magistratura e foi desembargador durante 15, cargo em que apreciou vários processos mediáticos, como os casos Homeland, ‘Rei Ghob’ e Fizz, tendo presidido ao coletivo que decidiu recursos do caso de pedofilia Casa Pia.