Em 1985, a Coca-Cola decidiu alterar o sabor da bebida mais icónica dos Estados Unidos da América. A ousadia desencadeou a ira da nação, obrigando a empresa a recuar.

Agora, a Coca-Cola vai repetir a façanha, mexendo no sabor e na aparência da Coca-Cola Zero, a versão sem açúcar do popular refrigerante.

Segundo a empresa, o objetivo é aproximar o sabor da Zero ainda mais do sabor icónico da Coca-Cola. A mudança não deverá ser tão drástica quanto a da “Nova Coca-Cola”, que em 1985 durou apenas três meses, após a reação negativa dos consumidores norte-americanos.

Não é, porém, a primeira vez que a marca mexe na versão Zero, lançada no mercado em 2005. Em 2017, a fórmula foi refeita. Agora, o objetivo é “otimizar os atuais sabores da Coca-Cola Zero e ingredientes”.

Os ingredientes deverão manter-se os mesmos.

Em Portugal, a marca norte-americana tinha já anunciado a mudança no sabor da Coca-Cola Zero em maio.