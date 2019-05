Acompanhe os resultados eleitorais e as reações ao minuto aqui.

Em Portugal o vencedor das eleições europeias é o PS (entre 5 e 6 deputados eleitos), seguido de PSD (entre cinco e seis deputados) e CDS (um deputado), que falharam os objetivos traçados.

O Bloco de Esquerda aumenta a sua representação no Parlamento Europeu (podendo eleger dois a três deputados) e tudo indica que o PAN conquistará também um lugar no hemiciclo. Já a CDU diminui a sua representação, podendo eleger apenas dois deputados).

Todavia, as contagens ainda estão curso em solo nacional.

No parlamento europeu, o Partido Popular Europeu ocupará 178 assentos na próxima assembleia europeia, segundo os resultados provisórios divulgados pelo PE, que confirma a queda das famílias políticas ‘tradicionais’.

Apesar de perder 39 lugares no hemiciclo, o Partido Popular Europeu mantém-se como a principal força política europeia, seguido dos socialistas europeus, que terão 152 eurodeputados, menos 35 que no final da legislatura atual, o que significa que as duas maiores famílias do PE juntas não chegam à maioria.

Segundo a projeção, baseada em resultados oficiais e provisórios em 22 países e em estimativas nos restantes seis, a Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE) torna-se, de forma destacada, na terceira força política no PE, com 108 eurodeputados, um crescimento de 40 eurodeputados, enquanto os Verdes europeus ganham 15 assentos, para ser o quarto grupo político, com um total de 67 representantes.