Na Ria de Aveiro vai haver um espetáculo piromusical, aos sons e às luzes antecedem as atuações do DJ BRUMA e do DJ Francisco Aires Pereira. às 22 horas na envolvente do Museu Arte Nova. Assim se marca oficialmente as celebrações do Ano Novo e de Aveiro Capital Portuguesa da Cultura, Aveiro 2024 como será conhecida.

A festa só tem fim às 2 horas e será encerrada na envolvente Antiga Capitania, com a atuação do DJ Miguel Rendeiro.

Mas no dia 1 de janeiro, às 18 horas, no Teatro Aveirense, há o Concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmonia das Beiras, que conta com Martim Sousa Tavares como maestro convidado e uma obra de Pedro Lima.

O concerto abre com valsas e polkas e, na segunda parte, estreia "uma obra encomendada a Pedro Lima por Aveiro 2024 e pela Orquestra Filarmonia das Beiras, que transforma o palco numa cabine de DJ. Através de um set contínuo, a orquestra percorre, de forma sinfónica, os principais registos de música de dança atual. Um concerto para tirar o pé do chão, dirigido e apresentado por Martim Sousa Tavares", pode ler-se em comunicado. No dia seguinte, pelas 22h30, há repetição deste espetáculo no Teatro Aveirense.