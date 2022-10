"Os dados da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) são a prova do inusitado sucesso de vendas – só nos primeiros sete meses deste ano o semaglutido já custou 18,2 milhões de euros ao SNS, mais do dobro dos encargos do ano anterior, quando a factura estatal atingiu 7,5 milhões de euros. Nos relatórios de monitorização do início deste ano, o Infarmed assinalava, aliás, que este era então o medicamento cuja despesa estava a crescer mais", lê-se no Público.