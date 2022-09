Ao final do dia desta quarta-feira, 14 de setembro, a primeira-ministra social-democrata, Magdalena Andersson, reconheceu a derrota nas eleições suecas face à vitória do bloco de direita, composto pelos Moderados, os Democratas da Suécia, os Cristãos Democratas e os Liberais. Juntos, reúnem 176 dos 349 assentos parlamentares.

"No Parlamento, eles têm uma vantagem de um ou dois mandatos. É uma maioria curta, mas é uma maioria", admitiu, citada pela Reuters. "Sendo assim, amanhã [esta quinta-feira] pedirei a demissão das minhas funções de primeira-ministra e, depois disso, a responsabilidade vai recair no presidente do Parlamento", acrescentou.

Entretanto, o líder do partido Moderado, Ulf Kristersson, já disse que vai começar a trabalhar para formar este governo à direita. Mas o destaque destas eleições vai para o Democratas da Suécia (SD), liderado por Jimmie Åkesson, um partido nacionalista e anti-imigração, com raízes no neonazismo e que, ao que tudo indica, irá ser o segundo maior partido da Suécia.

Ainda que faltem contar alguns votos é pouco provável que estes influenciem os resultados finais, que apontam para 30,4% para os sociais-democratas, liderados por Magdalena Andersson, 20,6% para os democratas da Suécia e 19,1% para os Moderados.

Ainda que os Moderados reúnam menos votos, Jimmie Akesson, líder dos Democratas da Suécia não reune consenso suficiente à direita para tentar liderar um governo. Assim, escreve a Reuters, Kristersson deverá formar governo com os Cristãos Democratas e contar com o apoio parlamentar dos Democratas da Suécia e dos Liberais.

Isto representa uma mudança de fundo para um país percecionado como tolerante e progressista.

O SD quer uma Suécia mais dura nas políticas de imigração, incluindo legislação que permita recusar asilo com base na religião ou em questões de identidade de género. O partido quer ainda reduzir os apoios económicos dos imigrantes e dar mais poder à polícia.

E se a vitória da direita na Suécia apanhou a comunidade internacional de surpresa, os mais atentos estavam alerta para esta possibilidade.

David Crouch, que esteve a fazer a cobertura para as eleições para o The Guardian, disse à jornalista Nimo Omer, da mesma publicação, que o resultado não devia causar grande estranheza: "Já vimos partidos anti-imigração e da extrema-direita ter votos significativos em países escandinavos".

David Hinde, um especialista na Suécia que tem estado a viajar pelo país desde junho, explica que o país "atravessa uma crise política", com os sociais-democratas a governar em coligação e a enfrentarem sérias dificuldades para conseguir passar leis. Isto permitiu à oposição passar uma mensagem de "caos" associada a uma governação à esquerda.

Paralelamente, e apesar da ideia generalizada de que estamos perante um país próspero, com grande qualidade de vida, serviços públicos de qualidade, muitas garantias sociais e uma tradição progressista, muitos suecos estão frustrados e descontentes com a forma como o país tem sido governado, resume Nimo Omer.

"Tem havido um declínio massivo da qualidade dos serviços públicos, o sistema de saúde sueco é uma sombra do que já foi e o sistema educativo está em sofrimento", diz Hinde. Esta sensação de declínio, associada a um discurso anti-imigração, piorou desde que o país recebeu, por causa da crise de refugiados de 2015, mais de 150 mil requerentes de asilo — num país com cerca de 10 milhões de habitantes.

A hospitalidade inicial acabou por ser substituída por suspeição, com narrativas que associam a entrada no país destas pessoas a um aumento da criminalidade.

Ontem, Magdalena Andersson dava voz à preocupação de muitos daqueles que vêm a ascensão de um partido como o dos Democratas da Suécia uma ameaça. "Vejo a vossa preocupação e partilho dela", disse.

Entretanto, Ulf Kristersson, que não terá uma tarefa fácil pela frente, com uma maioria curta para governar e dependente de apoios parlamentares, comprometeu-se a criar um governo "para todos na Suécia e para todos os cidadãos".

"Há uma grande frustração na sociedade, o medo da violência, preocupação em torno da economia, o mundo está muito incerto e a polarização tornou-se demasiado grande, até na Suécia. Portanto, a minha mensagem é de união e não de divisão".