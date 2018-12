Como reporta o Gizmodo, este foi o 19º lançamento da SpaceX só em 2018, ultrapassando a meta máxima de 18 que tinha atingido no ano passado. Além deste feito, a empresa chefiada pelo bilionário americano registou mais um marco na sua tentativa de tornar os foguetões mais reutilizáveis, como os aviões: o lançamento usou um propulsor reciclado pela terceira vez.

A SpaceX, sediada na Califórnia, pousou mais de 30 desses propulsores na Terra e começou a reutilizá-los em missões subsequentes. No passado, as empresas normalmente deixavam que partes de foguetões que custam milhões de dólares caíssem como lixo no oceano, mas a empresa procurou subverter a norma.

Minutos após o lançamento a partir da Base da Força Áerea de Vandenberg, a parte alta e branca do foguetão - conhecida formalmente como o primeiro estágio - separou-se do segundo estágio. É possível ver todo o processo num vídeo partilhado pela SpaceX que o acompanhou em direto:

Enquanto isso ocorria, o segundo estágio avançou pelo espaço dentro, carregando 15 microssatélites e 49 CubeSats pertencentes a 34 clientes diferentes, incluindo fontes públicas, privadas e universitárias de 17 países diferentes, entre eles a Coreia do Sul, a França e o Cazaquistão. O número total de satélites colocados em órbita, 64, é um recorde nos EUA, mas não no mundo: a Índia já foi capaz de colocar 104 aparelhos no espaço de uma só vez.