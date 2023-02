O Governo turco declarou hoje estado de emergência por três meses nas 10 províncias afetadas pelos fortes sismos de segunda-feira, que já provocaram mais de 6 mil mortos e de 22.000 feridos. O que diz Erdogan?

Devido à situação, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou a criação de um fundo de 5.000 milhões de euros, destinados a ajuda de emergência para aquelas regiões.

O chefe de Estado já tinha dito, na segunda-feira, que estes sismos representam a maior calamidade sofrida pelo país desde o sismo de 1939 em Erzincan, no leste da Turquia, que provocou mais de 32 mil mortos e causou um tsunami no Mar Negro.

Como vão as operações de resgate?

O presidente lamentou que as centenas de réplicas, algumas de magnitude 6, estejam a dificultar o resgate de sobreviventes, mas anunciou que já foram encontradas cerca de 8.000 pessoas vivas.

Neste momento, cerca de 50.000 pessoas estão a participar nos esforços de resgate sob os escombros de milhares de prédios que desabaram.

Também 10 navios da marinha e 26 aeronaves militares estão a colaborar nas tarefas de evacuação das zonas afetadas.

Como é que os outros países estão a ajudar a Turquia?

Erdogan agradeceu hoje a ajuda material e humana enviada por 70 países e 14 organizações internacionais.

Estas são algumas das ajudas até agora:

A União Europeia (UE) já mobilizou 25 equipas de busca e salvamento, envolvendo perto de 1.200 socorristas oriundos de 21 países, para ajudar as autoridades turcas nas operações de resgate que prosseguem depois do sismo;

De Portugal, uma equipa de 53 elementos da Proteção Civil, GNR e emergência médica parte na quarta-feira para a Turquia para apoiar os esforços de busca e salvamento. Também o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira manifestou disponibilidade para integrar a missão de ajuda na Turquia e na Síria;

A Ucrânia anunciou o envio para a Turquia de um grupo de 87 socorristas com o objetivo de prestar assistência após o devastador sismo que também afetou a Síria;

Também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que enviará equipas de resgate para a Turquia e para a Síria após o terramoto;

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar "profundamente triste" pelo terramoto na Turquia e na Síria e prometeu ajuda aos dois países, mobilizando equipas para participar nas operações;

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, garantiu que a organização está a trabalhar “em estreita colaboração com todos os parceiros para apoiar as autoridades da Turquia e da Síria nas próximas horas e dias, que serão críticos, e nos meses e anos que virão, à medida que os dois países se restabelecem e se recuperam”. Foi também anunciado o envio de “três voos ‘charter’ para os dois países” com material médico, incluindo ‘kits’ cirúrgicos, a partir da plataforma de logística para ajuda humanitária situada no Dubai;

As equipas da AMI (Assistência Médica Internacional) e da Médicos Sem Fronteiras (MSF) estão a desenvolver na Turquia, mas sobretudo na Síria, operações de ajuda às vítimas dos sismos.

Há portugueses na Turquia?

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou que a Embaixada de Portugal em Ancara “tem identificados os portugueses que estão na região e encontra-se a estabelecer paradeiros, realizando todas as diligências possíveis, num contexto em que as comunicações e a energia elétrica em algumas zonas ainda estão inoperacionais”.

“A Embaixada de Portugal em Ancara tem estado em contacto com um grupo de seis jovens portugueses que se encontravam em Erasmus +, acompanhados por duas professoras, confirmando que estão em segurança e procurando agora uma via segura para a sua saída do país”, adiantou.

Segundo dados do Observatório da Emigração, residiam 284 portugueses na Turquia em 2020.

Como é que podem entrar em contacto com as autoridades?

A Embaixada de Portugal em Ancara criou um grupo no WhatsApp para que os cidadãos portugueses no país possam usar em qualquer emergência e pediu aos que se encontram no país que obedeçam às recomendações da proteção civil.

Numa mensagem disponível no Portal Diplomático, a Embaixada indica ter sido criado o grupo de WhatsApp Sismo na Turquia - Embaixada de Portugal em Ancara ao qual os cidadãos podem aderir através desta ligação.

“Para qualquer emergência poderá contactar a Embaixada de Portugal em Ancara através do número de telemóvel +90 532 605 13 57, ligado 24 horas por dia e também disponível em WhatsApp”, é referido na informação disponibilizada pela embaixada portuguesa, inserida no ‘site’ do Portal Diplomático .

