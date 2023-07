Uma colisão entre três viaturas ligeiras de passageiros na Autoestrada do Sul (A2), na zona de Almodôvar (Beja), provocou hoje três feridos graves e quatro ligeiros, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, a colisão entre as três viaturas ocorreu no sentido sul/norte da A2, ao quilómetro 195, com o alerta a ser dado às 08:23.

A colisão provocou três feridos graves e quatro ligeiros, “que ainda se encontram no local”, adiantou a mesma fonte.

A circulação no local está condicionada, fazendo-se pela via da esquerda, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

No local estão 11 viaturas e 26 operacionais dos bombeiros de Almodôvar, Castro Verde e Ourique, assim como da GNR.