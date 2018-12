A desativação do plano foi divulgada pela Câmara de Borba, no distrito de Évora, no final de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil.

Segundo a autarquia, o plano foi desativado por estarem "concluídas as operações de socorro" e se encontrarem apenas em curso operações de logística.

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil tinha sido acionado no dia 21 de novembro, dois dias depois do deslizamento de terras para duas pedreiras e o colapso de um troço da estrada municipal 255.

O presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) considerou no sábado encerrada a operação em Borba, depois de ter sido "feito tudo aquilo que podia e devia ser feito", considerando que é "praticamente impossível" haver mais vítimas.