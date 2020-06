Segundo o executivo, o arquipélago recebeu da organização European Best Destination a distinção "Coronavirus Safest Destination", de uma lista de destinos mais seguros para férias numa altura de pandemia.

Esta distinção, de acordo com a nota divulgada hoje, "tem por base as medidas de segurança sanitária no setor do turismo e nas suas atividades conexas, o baixo número de casos e a segurança no serviço de saúde local".

“Tendo em conta a nova normalidade que vivemos, sermos considerados um dos destinos mais seguros na Europa em 2020 é motivo de orgulho no trabalho feito até aqui”, sublinha a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, citada na nota.

Para Marta Guerreiro, “este é um dos melhores reconhecimentos" que o arquipélago poderia receber este ano, motivando para "continuar o caminho percorrido no combate à pandemia de covid-19 e na retoma da atividade turística”.