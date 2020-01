De caráter reservado, Adam Schiff, de 59 anos e natural do estado de Massachusetts, representa o centro da indústria do entretenimento de Hollywood-Burbank, na Califórnia.

Na Câmara de Representantes atua como presidente do Comité de Inteligência e liderou a investigação contra Trump que levou ao processo de impeachment onde é acusado de abuso de poder e obstrução ao Congresso, depois de ter pressionado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a investigar a família de Joe Biden, adversário político nas eleições presidenciais de novembro.

"A tarefa diante de nós é séria, mas exigida pelo nosso juramento", afirmou Schiff. "O presidente Trump colocou os seus interesses pessoais acima do interesse nacional, acima da nossa segurança nacional. E se ele não for parado, vai fazer o mesmo de novo. O único remédio é a condenação e a destituição".

Schiff nunca eleva a sua voz e raramente se perde em hipérboles. O seu perfil não se encaixa no de "cão de caça" que os democratas precisam para derrubar o presidente republicano — mas atrás desta aparência tranquila há uma longa experiência, muito valorizada pelos seus colegas de bancada.

"Comedido mas contundente"

Schiff é "lógico, linear, comedido mas contundente", disse Nancy Pelosi, a líder democrata da Câmara de Representantes, que o nomeou esta quarta-feira chefe da equipa dos sete promotores do impeachment.

Durante a sua juventude, o legislador democrata procurou a glória em Hollywood como argumentista, mas não obteve sucesso.

No final da década de 1980, pouco tempo após sair da Faculdade de Direito de Harvard, foi o encarregado do primeiro processo contra o agente do FBI detido por espiar para a Rússia.

O agente era membro de uma unidade de contraespionagem seduzido por uma russa, que o convenceu a vender informação sensível sobre as atividades da polícia federal dos EUA.