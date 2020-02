Em comunicado, a Sonae Sierra e a Mercado Prime, que assumem a concessão do Mercado do Bom Sucesso, referem que a parceria pretende dar uma nova vida aquele espaço, melhorando a sua imagem e operação e requalificando a oferta comercial disponível, garantindo, no entanto, "o estrito cumprimento do caderno de encargos existente".

As necessárias adaptações e melhorias para devolver ao Mercado do Bom Sucesso um papel central na sua zona de influência e comunidade local, aponta o novo concessionário, "serão desenvolvidas em total articulação e diálogo com os lojistas, bem como todas outras partes interessadas, como os arrendatários dos espaços de escritórios e o concessionário do hotel da Música".

De acordo com o comunicado, esta parceria "representa um reforço do compromisso de ambas as empresas com a cidade do Porto", pretendendo colocar "à disposição dos portuenses um local mais atrativo, com uma oferta reforçada na área de ‘food & beverage’ e outros novos serviços, relacionados com as diversas atividades económicas locais".

O projeto "permitirá aumentar o número de visitantes do Mercado do Bom Sucesso e contribuirá para a preservação do património público deste edifício de elevado interesse histórico e arquitetónico, projetado em 1949 pelos Arquitetos Fortunato Leal, Cunha Leal e Morais Soares", acrescenta.