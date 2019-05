Numa reação ao relatório de atividades de 2018 da ADSE, noticiado esta manhã pela agência Lusa, a associação volta a contestar o valor da regularização das faturas, um tema que esteve na base contestação no início deste ano entre a ADSE e os hospitais privados, sobretudo dos grandes grupos, que chegaram a ameaçar suspender as convenções com o sistema de saúde da função pública.

Em causa estavam 38 milhões de euros relativos aos anos de 2015 e 2016 que os hospitais privados teriam de devolver à ADSE por excesso de faturação.

No relatório de atividades, a ADSE indica que foi constituída uma provisão “para outros riscos e encargos” de um terço dos 38 milhões de euros relativos aos anos de 2015 e 2016, correspondente a 12,6 milhões de euros.

Já em relação aos anos de 2017 e 2018, a ADSE calculou que os hospitais e clínicas privados faturaram 21 milhões de euros a mais (11 milhões em 2017 e 10 milhões em 2018), que terão de ser regularizados.

A APHP, em resposta à Lusa com base nas notícias publicadas, uma vez que diz desconhecer o relatório de atividades, sublinha que a ADSE “já admite que o montante das regularizações notificado aos operadores privados será reduzido em 12,6 milhões de euros” relativamente a 2015 e 2016.