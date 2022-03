Um casal acreditava ter desenterrado a maior batata do mundo no jardim da sua pequena quinta perto de Hamilton, na Nova Zelândia. Mas nem tudo o que parece é: afinal, a batata não é uma batata... e os Guiness World Records acabaram com o sonho.

"Quando é que uma batata não é uma batata?", questiona o The Guardian sobre o tema. A resposta é simples: quando é um tubérculo de uma cabaça, de acordo com os Guinness World Records. Na Nova Zelândia, um casal acreditava ter desenterrado a maior batata do mundo no jardim da sua pequena quinta, mas o Guinness concluiu, através de testes científicos, que o que tinham descoberto afinal não era uma batata — mas sim um tubérculo de cabaça. Colin Craig-Brown, que atingiu pela primeira vez o tubérculo com uma enxada em agosto passado, enquanto jardinava com a sua esposa, Donna, garantiu que a descoberta parecia e sabia mesmo a batata. Mas também admitiu que nunca provou um tubérculo de cabaça. Assim, após meses de envio de fotos e papelada para o Guinness, o casal recebeu as más notícias num e-mail na semana passada. A "batata" ia ser desqualificada. O casal tinha dado o nome "Doug" ao tubérculo, que se tornou numa "celebridade local" depois de serem publicadas as primeiras fotografias no Facebook com um chapéu e até terem construído um carrinho para o rebocar. Apesar de terminado o sonho, Colin continua a guardar a "batata" no congelador. Afinal, Doug "é a maior não-batata do mundo". Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram