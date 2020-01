O órgão máximo entre congressos alegou, na resolução, dificuldades de comunicação entre a direção do Livre e a deputada, bem como não ter acatado indicações, por exemplo, quanto ao Orçamento do Estado e a sua votação na generalidade.

O fundador do partido Rui Tavares, membro da Assembleia, votou a favor da resolução naquele órgão e no congresso votou pelo adiamento da decisão em relação à confiança política em Joacine Katar Moreira, ao lado da deputada e de Ricardo Sá Fernandes.

No sábado, Joacine Katar Moreira afirmou que vê o adiamento como “um voto de confiança” e hoje admitiu fazer as cedências que “forem necessárias” para melhorar as relações, caso os órgãos do partido façam o mesmo.

Por seu turno, o Grupo de Contacto (direção) respondeu que, se “por um ato milagroso, houver uma mudança de atitude por parte da deputada”, está disposto a trabalhar com Joacine Katar Moreira no futuro.

Depois de os congressistas terem aprovado 14 moções – com temas desde a ecologia ao experimentalismo na organização interna –, foram eleitos os novos órgãos.

A votação secreta para o Grupo de Contacto (direção), o Conselho de Jurisdição e a Assembleia decorreu no sábado, ao longo de todo o dia, e hoje foram dados a conhecer os resultados.

As únicas listas concorrentes ao Grupo de Contacto e ao Conselho de Jurisdição foram eleitos com 95 votos, de 110 possíveis, e 66 votos de um total de 109.

Dos 15 membro que compõem a direção, oito são novos. No encerramento do congresso, o Grupo de Contacto sublinhou que “o congresso votou pela continuidade” de pessoas e ideias.

Joacine Katar Moreira, que neste mandato deixa de integrar o Grupo de Contacto (ou qualquer outro órgão), não votou. Por outro lado, Rui Tavares e Ricardo Sá Fernandes foram reeleitos na Assembleia e no Conselho de Jurisdição, respetivamente.

A única vez que Joacine Katar Moreira se dirigiu a Rui Tavares foi no período de discussão das moções, durante esta manhã, apesar de os dois terem estado sentados a poucos lugares de distância, não tendo sido possível perceber sobre o que conversaram.

Aos jornalistas, o fundador do Livre não quis revelar o teor da conversa, observando que não iria falar sobre “conversas privadas, nem sequer conversas privadas que são mais para a fotografia”.