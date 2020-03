No dia da prova teórica, o examinador, depois de ter obtido a identificação do candidato, indicou através de gestos as respostas corretas ao candidato, “que assim logrou obter a aprovação, o que de outro modo não teria acontecido”.

O tribunal deu ainda como provado que os dois arguidos agora condenados repartiram, em proporção não apurada, os 4.000 euros em numerário recebidos do candidato.

Essa quantia, por corresponder a vantagem ilícita, foi declarada perdida a favor do Estado.

No mesmo processo, foram absolvidos dois outros arguidos, examinadores do mesmo Centro de Exames, por não se ter provado a sua participação naqueles factos.