Alberto Fernández , um advogado de 60 anos, usa como elemento legitimador a sua experiência como chefe de gabinete no governo de Néstor Kirchner (2003-2007) e durante o primeiro ano de liderança de Cristina Kirchner (2008), agora a sua vice-presidente que vai liderar o Senado.

A economia vai o ano em queda de 3,1%, inflação em torno de 55%, pobreza em cerca de 40%, desemprego em 10,4% e uma desvalorização monetária de quase 40%. Todos os números são piores do que quando Cristina Kirchner encerrou o mandato em 2015.

Fazendo uso de um tom pragmático, Fernández conseguiu reunir a oposição peronista, que engloba todas as correntes da direita à esquerda, após anos de divisões.

O seu principal desafio será tomar as rédeas de um governo de coligação, afirma o analista político Enrique Zuleta. "Fernández é uma pessoa muito experiente. Domina os temas internacionais e os da dívida. Está muito preparado. É um homem de governo, mas não é um homem de Estado. O maior desafio será administrar essa coligação heterogénea", refere.

A busca do equilíbrio para manter a unidade da aliança levou-o a adotar um estilo lacónico e a compor um gabinete, no qual todas as tendências estarão representadas. "Quis que a unidade se refletisse no governo", defendeu Fernández, ao apresentar a equipa na sexta-feira.

O primeiro problema que deverá enfrentar será a renegociação da dívida, tanto com o Fundo Monetário Internacional (44 mil milhões de dólares recebidos desde 2018) como com proprietários de títulos. No total, a dívida externa argentina passa de 315 mil milhões de dólares, quase 100% de seu Produto Interno Bruto (PIB).

Para essa tarefa, escolheu Martín Guzmán, um colaborador do Prémio Nobel de Economia Joseph Stiglitz.

"Com o FMI já estamos a trabalhar. É um trabalho que deve ser feito silenciosamente, mas os argentinos podem ficar tranquilos que estamos a tratar do tema há semanas. Abrimos um processo de negociação e estamos satisfeitos com o modo como evolui", afirmou o presidente eleito.

O professor Héctor Rubini, da Universidade del Salvador, destaca que, embora "não tenha havido definições" em matéria económica, é claro que os economistas que assessoram Fernández se caracterizam por uma abordagem que dá prioridade à intervenção do Estado para promover a industrialização e, por esta via, a recuperação do emprego e da procura agregada".

Para as primeiras semanas de governo, este economista prevê a manutenção, ou mesmo o aumento do rígido controle cambial imposto em outubro. Rubini também acredita que será aprovada uma nova lei orçamental, destinando verba para o combate à pobreza. Fernández já declarou que esta questão é um "imperativo moral".

"Tem tempo, tem o Congresso, tem ideias"