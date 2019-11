Os investigadores tentam agora perceber se há alguma hipótese de a Alexa ter sido "despertada", a qualquer momento, durante o incidente e ter gravado algo útil para desvendar incidente.

Estes dispositivos "ouvem" as conversas? Uma reportagem publicada em 2017 no The New York Times refere que os clientes destes serviços desconhecem a quantidade de informação privada que os aparelhos recolhem. As principais marcas gravam e analisam trechos de áudio internamente para detetar palavras como "Alexa", "Ok Google" ou "Hey Siri", mas se essas palavras não forem detetadas, o áudio será, à partida, descartado. Se a palavra "wake" for dita, no entanto, o áudio será gravado e este fica disponível na cloud da Amazon, acessível à empresa e aos proprietários.

Este não é o primeiro caso em que o objeto inteligente é utilizado como testemunha silenciosa. Em 2015, a gravação captada por um Echo permitiu ilibar um suspeito de homicídio num julgamento no Arkansas. Num outro caso, e também nos EUA, a mesma coluna da Amazon ligou para a polícia durante uma agressão. O namorado da vítima gritou “ligaste para a polícia?”, enquanto agredia a namorada, E aparelho acabou por fazer mesmo a chamada para a polícia.