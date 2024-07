Na segunda-feira, a polícia de Merseyside, em Southpor, Reino Unido, foi chamada para uma ocorrência no clube infantil Hope of Hart, onde acontecia uma aula de dança inspirada em Taylow Swift.

No local, o pior confirmou-se: um jovem de 17 anos esfaqueou pelo menos 13 pessoas — 11 crianças e dois adultos que tentaram protegê-las do ataque. Três meninas morreram.

No dia de hoje, as homenagens foram muitas — e até a cantora norte-americana se manifestou, através de uma breve mensagem no Instagram, "completamente em choque" após o "horror” do ataque". "Eram apenas crianças numa aula de dança", lembrou.

Entretanto, as autoridades identificaram as vítimas como Alice Aguiar (nove anos), Bebe King, (seis anos) e Elsie Dot Stancombe (sete anos).

"As suas famílias, que estão a ser apoiadas por agentes especializados, divulgaram fotografias e pediram que a sua privacidade fosse respeitada nesta altura", é referido num comunicado da polícia.

O dia é de luto para o Reino Unido, mas também para Portugal: Alice Aguiar é filha de pais madeirenses, que deixaram uma mensagem em sua homenagem. “Continua a sorrir e a dançar como gostavas de fazer, nossa princesa. Como te dissemos antes, és sempre a nossa princesa e ninguém mudaria isso. Com amor do teu herói papá e da mamã".

Além das três vítimas mortais, outros menores ficaram feridos no ataque, cinco dos quais em estado grave, bem como dois adultos, que também se encontram hospitalizados em estado grave.

Quanto ao atacante, da vila de Banks, em Lancashire, mas nascido em Cardiff, pouco se sabe neste momento, mas as autoridades estão a investigar os motivos do ataque. Em causa estarão questões de saúde mental e não motivações terroristas.

Para já, o jovem permanece sob custódia enquanto a polícia efetua buscas forenses na casa de onde saiu naquele dia e no táxi em que se deslocou para o local do crime.