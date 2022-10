“Hoje mesmo tivemos um desabamento, o que significa que os relatórios da Proteção Civil estavam certos”, disse hoje Inês de Medeiros durante uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, dedicada às questões da habitação e ao processo de realojamento das pessoas do bairro do 2º torrão.

Inês de Medeiros disse ainda que a autarquia “tudo fez e tudo continuará a fazer para salvaguardar a vida das pessoas, o seu bem estar e a sua integridade física” e alertou para o risco dos que ainda permanecem devido a providência cautelares que impediram a demolição das casas.

“Se acontecer alguma coisa quero saber quem se vai responsabilizar pela vida e pela integridade física dessas pessoas?”, questionou adiantando que “quem anda a instigar as pessoas para não saírem de uma situação de risco é responsável nem que sejam moralmente pelo que possa vir a acontecer”.

A 30 de setembro a autarquia iniciou um processo de demolição de casas no 2º Torrão indicando que existia o risco de derrocada das construções sobre uma linha de água que atravessa o bairro.

Antes deste procedimento, cuja a forma como tem decorrido tem vindo a ser criticada pelos moradores, oposição e organizações como a Amnistia Internacional, a autarquia declarou situação de alerta até 31 de dezembro, ativando o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

Ontem o assunto esteve a ser tema de debate na reunião da Assembleia Municipal, na qual estão presentes vários moradores do bairro, tendo a presidente da autarquia dado conta do desabamento de uma das zonas da vala.

O 2.º Torrão, na freguesia da Trafaria, é um bairro precário do concelho de Almada, distrito de Setúbal, com mais de três mil pessoas, que há cerca de 40 anos se começou a formar ilegalmente, uma condição que se mantém, assim como as carências habitacionais, a falta de luz, de esgotos ou de limpeza nas ruas.