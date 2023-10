O palácio, um dos locais mais turísticos e simbólicos de França, começou a ser evacuado por volta das 13:00 locais (12:00 em Lisboa). Várias unidades policiais anti-bombas estão no local a realizar inspeções para avaliar a veracidade da ameaça recebida, segundo relataram as agências internacionais.

É o segundo dia consecutivo que Versalhes recebe uma ameaça de bomba e o terceiro desde o último sábado.

Na sexta-feira passada, um professor foi esfaqueado mortalmente numa escola secundária de Arras, no norte do país, por um ex-aluno radicalizado, que estava sinalizado pelas autoridades francesas por suspeitas de radicalização islâmica.

Este ataque, juntamente com a guerra em curso entre Israel e o grupo islamita Hamas e as suas potenciais repercussões no Médio Oriente, levou o Governo francês a elevar para o grau máximo o nível de ameaça terrorista em todo o país e a mobilizar 7.000 militares para reforçar a operação antiterrorista.

O museu do Louvre, em Paris, também teve de ser evacuado no último sábado devido a uma ameaça de bomba, tal como a Gare de Lyon, uma das principais estações ferroviárias da capital.

Hoje, as ameaças afetaram também pelo menos oito aeroportos em França, que também foram total ou parcialmente evacuados.

Um porta-voz da Direção-Geral da Aviação Civil explicou que o número de aeroportos afetados pode continuar a crescer durante o dia, mas que, até ao meio-dia (11:00 em Lisboa), houve evacuações em Nice, Beauvais, Lyon-Bron, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes e Biarritz.

Esta não foi uma ameaça conjunta, mas sim mensagens recebidas por cada um dos aeroportos, disse o mesmo porta-voz, que reconheceu não saber se os alertas provêm da mesma fonte.

Do outro lado da fronteira, o aeroporto da cidade belga de Ostende, no noroeste da Bélgica, também teve de ser evacuado após receber um alerta de bomba, apenas dois dias depois de um ataque em Bruxelas em que dois cidadãos suecos foram mortos a tiro.

As instalações do aeroporto belga estão a ser inspecionadas por precaução, segundo avançou a imprensa local, tendo o diretor do aeroporto explicado que o alerta foi recebido pouco depois de ter aterrado um avião cujo destino inicial era o aeroporto francês de Lille, mas que foi desviado para Ostende precisamente por Lille estar a ser evacuado.

A polícia também procedeu imediatamente à retirada de todas pessoas no aeroporto de Ostende, embora os 150 passageiros provenientes de Lille ainda estejam no avião, onde terão de permanecer até que as instalações sejam completamente inspecionadas.