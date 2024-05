“Após nos pedir uma listagem extensa de informação — que nos exigia tempo —, no dia 24 [de abril] recebi um e-mail da ministra [do Trabalho] através do chefe de gabinete dela. Dizia que estávamos ‘em gestão’”, contou Ana Jorge. E avisou: "Estar em gestão pode colocar em risco o orçamento de 2024”. - noticia o jornal.

A provedora exonerada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), Ana Jorge, intervém perante a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, durante a sua audição sobre a situação financeira da instituição e o negócio da internacionalização dos jogos sociais, bem como sobre a exoneração da Mesa, na Assembleia da República, em Lisboa, 15 de maio de 2024