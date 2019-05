A cobertura arranca às 08h00 de domingo no SAPO24 com um "minuto-a-minuto" do dia eleitoral.

Saiba a que horas abrem as urnas, como descobrir o seu local de voto, quantos eurodeputados serão eleitos e muitos outros detalhes determinantes deste sufrágio, logo pela manhã.

Enquanto aguarda a sua vez votar, pode sempre colocar à prova os seus conhecimentos respondendo ao nosso quiz sobre a União Europeia.

Ao longo do dia teremos notícias e reportagem sobre a Europa, partilhados através deste minuto-a-minuto e no site do SAPO24.

Resultados, estimativas e sondagens só estarão disponíveis a partir das 20h00 de Lisboa. Apesar de as urnas fecharem mais cedo noutras geografias e de as primeiras estimativas do Parlamento Europeu serem conhecidas a partir das 17h00 de Lisboa, em Portugal vigora ainda o período de reflexão. Isto porque as urnas encerram às 19h00 dos Açores, 20h00 em Portugal Continental.

As projeções para Portugal, compiladas pelo Parlamento Europeu, serão conhecidas então só às 21h00 de Bruxelas, 20h00 em Lisboa, sendo expectável uma atualização ao longo da noite, com os resultados oficiais a serem divulgados durante a madrugada.

Só a partir das 23h15 de Bruxelas, 22h15 de Lisboa o Parlamento Europeu divulgará a primeira projeção de resultados globais das eleições europeias, ou seja, os assentos conquistados por cada partido em cada Estado-membro.

Assim, às 22h30 entramos em direto a partir do nosso site e do Facebook para uma análise dos resultados e do que estes representam para o futuro da Europa. À mesa estará João Duque, professor catedrático de Finanças, e Susana Peralta, especialista em Economia Pública, numa conversa moderada pela jornalista Isabel Tavares.