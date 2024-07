Pouco depois das 15h00 a Princesa das Astúrias chegou ao Oceanário de Lisboa, onde participou num evento dedicado aos oceanos acompanhada por Marcelo Rebelo de Sousa.

Como confirmado pelo SAPO24 junto da Fundação Oceano Azul a visita iniciou-se na sala Sophia de Mello Breyner Andresen, onde decorreu a sessão de apresentação da Fundação Oceano Azul à visitante e ao Presidente, com presença dos dirigentes da organização. A visita seguiu depois para o Oceanário, onde a filha do Rei de Espanha, Felipe VI, visitou as instalações e todos os animais.

Nas imagens é possível ver o Presidente e a Princesa animados a ver os tubarões, os peixes, as lontras e os pinguins, sendo que ainda tiveram tempo para cumprimentar um grupo de crianças que a esperava à porta do Oceanário. Entusiasmados os jovens gritavam “Portugal! Espanha!”.

Depois de centenas de fotografias, autógrafos e cumprimentos, terminou a curta visita de Leonor ao território português e a sua primeira visita oficial de sempre.

Leonor seguiu depois para o Aeroporto de Figo Maduro onde represará a Espanha.