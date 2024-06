Durante 15 dias os cabeças de lista dos partidos tiveram oportunidade de mostrar que merecem ter a confiança dos portugueses, isto depois de vários debates transmitidos pelas televisões e acompanhados em direto pelo SAPO24.

Em modo de preparação para o dia das eleições, o SAPO24 preparou um conjunto de explicadores e entrevistas realizadas pela jornalista Isabel Tavares, que vale a pena recordar neste último dia de campanha. Além destes, pedimos ainda a alguns especialistas em temas europeus para nos darem opinião sobre o próximo parlamento.

No dia da eleição, o SAPO24 irá acompanhar ao minuto todos os momentos e, até lá, pode seguir os conteúdos relacionados com esta ida às urnas aqui.

O SAPO24 contactou todos os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar em Portugal para realizar entrevistas. No entanto, não foi possível aos partidos realizar as mesmas com os candidatos do PS, Marta Temido, Bloco de Esquerda, Catarina Martins e João Oliveira, da CDU.

Vale lembrar que mais de 212.000 eleitores votaram antecipadamente para as Europeias e, pela primeira vez no sistema eleitoral português, os eleitores vão poder votar onde quer que estejam no dia 9 de junho e até saber se há filas nas mesas onde pretendem exercer o seu direito de voto.

No dia das eleições, estará disponível online, ao momento, a afluência às diferentes mesas de voto, através de uma ferramenta online, que permitirá ao cidadão poder verificar, na zona onde está, quais são as mesas que têm menos afluência e evitar aglomerações.

Os cidadãos que pretendam votar em mobilidade têm de apresentar um documento oficial com fotografia atualizada em qualquer mesa de Portugal continental, regiões ou estrangeiro, segundo o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE).