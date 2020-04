Depois de ter passado pelo programa de Cristina Ferreira, na SIC, António Costa esteve direto no "Você na TV", na TVI.

A entrevista começou com um tom descontraído e com uma referência a um momento insólito desta quinta-feira, quando o primeiro-ministro cumprimentou Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, com um perto de mão no final da conferência de imprensa de anúncio das medidas para o ensino. "Pedi desculpa pelo mau exemplo que dei (...) todos somos humanos e há um momento em que falhamos", disse Costa entre sorrisos.

Mas a conversa rapidamente avançou. Questionado sobre se ainda estamos longe do pico, o primeiro-ministro, revelando ainda desconhecer os números desta sexta-feira, afirmou "com segurança" que as medidas de contenção adotadas tiveram "um enorme impacto a desacelerar o ritmo de crescimento" do número de casos em Portugal. Porém, António Costa disse que ainda não há dados suficientes para se afirmar que já se tenha atingido o planalto, isto é, a estabilização da curva. "O fim de semana da Páscoa é um momento absolutamente crítico (...) não podemos estragar aquilo que já conseguimos", declarou.

"Mesmo que já tenhamos atingido o dito planalto, há uma coisa que é segura, não estamos ainda a descer para o sopé. Quanto mais tempo? Não lhe sei dizer. Ainda não vi os epidemiologistas e os matemáticos a terem o suficiente consenso para isso. Isso para nós significa manter a disciplina como temos mantido até agora. Quanto mais rigorosos somos agora, mais depressa saímos disto".

O exemplo Português

Manuel Luís Goucha trouxe depois a discussão o elogio da imprensa internacional, nomeadamente de alguns meios norte-americanos, franceses e espanhóis. "Foi gabada a sua postura e a obediência dos portugueses", referiu o apresentador.

"É um motivo de orgulho para o país, mas quando foi decretado o estado de emergência já os portugueses se tinham imposto ao autoisolamento", respondeu o primeiro-ministro.

O líder do executivo não deixou de sublinhar, porém, que "estes cinco dias [entre quinta-feira e segunda-feira] vão ser um teste muitíssimo importante" e que as situações de incumprimento e desobediência às medidas do estado de emergência têm sido "muito pontuais".

Quanto inquirido sobre a possibilidade da Direção Geral de Saúde ter desvalorizado a gravidade do vírus e a possibilidade deste chegar a Portugal, António Gosta respondeu com a dificuldade da DGS "tomar qualquer decisão que não fosse acompanhada pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças".

"Todos já disseram e pensaram coisas e tiveram de rever a sua posição (...) Quando chefes de estado e de governo começaram por dizer que isto não tinha importância nenhuma? Olhe, o meu colega britânico. E acabou ele próprio nos cuidados intensivos. O meu entendimento foi sempre desejar o melhor, temer o pior e procurar agir".

"Mas não houve falhas na prevenção ao nível dos meios de proteção?", ripostou Manuel Luís Goucha.

"Se todos soubéssemos o que sabemos hoje, se calhar tinha anunciado o fecho das escolas no dia 10", e não a 12, como aconteceu, respondeu António Costa. "Temos de ir tomando as medidas em função da informação que temos", acrescentou.