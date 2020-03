O primeiro-ministro António Costa considerou esta quarta-feira, 11 de março, que o Covid-19 "é uma ameaça global em que todos temos de dar o nosso melhor para procurar controlar".

Questionado sobre o encerramento das escolas a nível nacional na sequência do surto, o primeiro-ministro disse que "o sistema político tem de ter a humildade de ouvir os técnicos e de agir em função daquilo que é o seu aconselhamento".

Assim, disse, "esta noite não vai seguramente ser decretado nada", remetendo para amanhã novidades, depois da decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP). "Amanhã de manhã temos uma reunião de Conselho de Ministros e serão adotadas por ventura amanhã as decisões que tiverem de ser adotadas em função das decisões deste conselho".

Defendendo que as decisões a tomar devem ser "proporcionais ao que é necessário" em cada momento, reiterou que as mesmas serão tomadas "em função do aconselhamento técnico".

"É nestes momentos de crise que uma sociedade manifesta o seu sentimento de comunidade", considerou Costa, acrescentando que nesta fase "temos de nos ajudar uns aos outros".

O primeiro-ministro fez questão de salientar o comportamento "exemplar" dos portugueses durante esta crise, destacando a forma como aderiram às recomendações de segurança e higiene — "menos beijinhos, menos apertos de mão" ou o confinamento voluntário, exemplificou.

Todavia, disse, "temos de desejar o melhor e preparar o pior".

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para quinta-feira os líderes de todos os partidos com assento parlamentar para dar conta das decisões que estão a ser tomadas pelo Governo sobre o coronavírus e para os ouvir sobre esta pandemia.

A Direção-Geral de Saúde avançou esta quarta-feira que o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que causa a doença Covid-19 subiu para 59, mais 18 do que os contabilizados na terça-feira.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela DGS, existem ainda 471 casos suspeitos, sendo que 83 aguardam resultado laboratorial.

Existem também 3066 contactos em vigilância pelas Autoridades de Saúde. Mantêm-se, até ao momento, as seis cadeias de transmissão ativas.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

Face ao aumento de casos em Portugal, foi decretada a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas e foi recomendada a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas. Veja a lista de locais e eventos encerrados aqui.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios. O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela Covid-19 em Itália, o país europeu onde o surto assumiu maiores proporções, tendo já provocado mais de 600 mortos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.