No dia de ontem soube-se que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) foi assaltada durante a madrugada de quarta para quinta-feira. Os assaltantes, que não foram filmados porque as câmaras de vigilância não estavam a funcionar, remexeram vários gabinetes e levaram oito computadores.

Mas, o que pode fazer o Estado para evitar que aconteçam males maiores a partir destas situações?

Em maio de 2023, a Iniciativa CpC: Cidadãos pela Cibersegurança, a propósito da polémica com o equipamento do então assessor Frederico Pinheiro, elaborou uma série de propostas que foram enviadas a todas as câmaras municipais do país, a todos os grupos parlamentares e a todos os ministérios do Governo da República.

Até ao momento, nada indica que os equipamentos roubados do MAI, como o da secretária-geral adjunta, Teresa Costa, e o do responsável pela área informática, estivessem a seguir essas mesmas recomendações.

Estas propunham uma “revisão dos procedimentos, práticas e políticas a aplicar a equipamentos do Estado e, muito especialmente, em todos aqueles que possuem documentos ou informações de especial interesse, valor ou essenciais à segurança da República".

A propósito do furto de computadores com dados sensíveis e, provavelmente, credenciais de acesso a sistemas de acesso muito reservado, a CpC: Cidadãos pela Cibersegurança voltou a enviar as mesmas recomendações ao Governo e lançou uma “Petição para a Redução de Riscos de Segurança em Equipamentos do Estado: Propostas de Cibersegurança para Ministérios e Órgãos Sensíveis do Estado”, que foi entregue já hoje aos serviços da Assembleia da República.

Nesta petição, o grupo propõe a emissão de uma portaria normativa, que estabeleça diretrizes obrigatórias para todos os órgãos subordinados, para aumentar a cibersegurança e proteger dados sensíveis no contexto da administração pública portuguesa.

As medidas sugeridas foram as seguintes: