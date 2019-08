Nas praças e avenidas das maiores cidades como Córdoba, Rosário, Santa Fé, Mendoza e Mar del Plata, uma multidão concentrou-se de forma espontânea com bandeiras argentinas e com improvisados cartazes que giravam em torno do lema: "Defendamos a República".

"Macri = Democracia / Cristina = Venezuela", "Democracia x Cleptocracia", "Cristina presa" podia ler-se em alguns dos cartazes que remetiam sempre para a ideia de que o regresso da ex-Presidente Cristina Kirchner representa autoritarismo, corrupção e uma aliança com o regime de Nicolás Maduro.

Cristina Kirchner (2007-2015), atual candidata à vice-Presidência, enfrenta 12 processos, a maioria por corrupção.

A principal concentração popular aconteceu em Buenos Aires, na praça do Obelisco, centro da capital. Quando o número de manifestantes já superava as expectativas, milhares decidiram marchar, de forma improvisada, até a Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do Governo.

A maré humana em azul celeste e branco, as cores da bandeira, ocupou toda a Praça, palco de históricos protestos contra governos. Desta vez, no entanto, a manifestação era atípica.