"Até agora encontrámos os restos de 227 crianças sacrificadas da cultura Chimu", disse à AFP o arqueólogo Feren Castillo, após indicar que os trabalhos começaram em 2018.

O local de sacrifício maciço de crianças foi descoberto no setor Pampa La Cruz em Huanchaco, um município no litoral de Trujillo, a terceira cidade do Peru, 700 km a norte de Lima.

"Somos o maior lugar do mundo onde foram encontrados restos de crianças sacrificadas", destacou Castillo na cidade de Trujillo. As ossadas têm entre 1.200 e 1.400 anos de antiguidade.

Castillo afirmou que os menores, com idades entre quatro e 14 anos, foram sacrificados num ritual aos deuses da cultura Chimu com a finalidade de aplacar as catástrofes naturais ligadas ao fenómeno climático El Niño [alterações significativas de curta duração na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico].