Enquanto conta a sua história, João contém as lágrimas – ao contrário da sua mulher – e junta no discurso revolta, impotência e um sentimento de injustiça.

Quando o fogo de 17 de junho de 2017 passou por Lomba do Moinho, na casa dos seus pais (que faleceram antes do incêndio), João estava no hospital por causa de um problema na perna.

“Disse logo que a casa dos meus pais tinha ardido. Eu a chorar e as enfermeiras a dizerem que a casa não tinha ardido. Na altura, se estivesse cá estado, se calhar tinha ido junto com quem morreu, porque tenho a certeza que estaria aqui com uma mangueira para salvar a casa”, conta à agência Lusa.

Só passados 15 dias de regressar do hospital é que ganhou coragem para ver o tinha acontecido. “Custou muito. Não tem explicação”, diz, enquanto sustém as lágrimas.

Para além da casa, perdeu o emprego. “Estou desempregado desde 24 de outubro de 2017″, relata. Era um dos funcionários da Enerpellets, em Pedrógão Grande, fábrica gravemente afetada pelas chamas, onde trabalhava há nove anos.

Mas é a casa dos pais que o preocupa mais. Com uma sobrinha a seu cargo, que faz 18 anos este ano, vive com a sua mulher numa habitação arrendada na vila de Castanheira de Pera e a possibilidade de se mudarem para a casa dos pais seria um alívio em termos de contas, face à sua situação de desemprego.

A habitação na Lomba do Moinho, que usava regularmente, seria para ele, como lhe tinha prometido a sua mãe, que acompanhou e cuidou até morrer, em 2014.

Pela casa, passaram técnicos, no pós-incêndio, e já foi à câmara ver se o seu caso tinha solução, mas nunca lhe deram uma resposta conclusiva para a habitação que não está em seu nome (as partilhas da herança ainda não terão sido realizadas).