Centenas de pessoas adquiriram os livros que ficaram molhados da histórica livraria Cafoscarina, enquanto estudantes de todas as idades se revezaram com os seus secadores de cabelo na mão para secar as diferentes coleções de literatura, ensaios e história danificadas. Para ajudar a livraria a recuperar e a não perder totalmente o material, os livros danificados pela água estão a ser vendidos a metade do preço.

Em menos de 14 horas, vários bilionários russos doaram um milhão de euros para a restauração do património cultural afetado, incluindo 50 igrejas, algumas do estilo bizantino.

As doações foram feitas através da embaixada da Itália na Rússia, que organizou um espetáculo do maestro Valery Gergiev, diretor do teatro Mariinsky de São Petersburgo.

Agora a preocupação é com a onda de mau tempo que atinge o resto da península, com chuvas e rajadas de vento na Toscana (centro de Itália), onde o parque da Feniglia, um dos mais antigos, ficou parcialmente devastado pela passagem de um vendaval.

O ministro do Meio Ambiente dispôs nesta segunda-feira 25 milhões de euros para proteger e reforçar as margens dos rios e evitar riscos hidrogeológicos.