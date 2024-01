Todos os anos há muitas histórias contadas: umas boas, outras nem tanto; umas mais divertidas, outras menos. 2023 está a ser visto como o ano que não deixa as melhores memórias em Portugal e no mundo. Um ano para esquecer ou estamos a ser demasiado duros?

Por sua vez, 2024 parece ser "o ano de todas as dúvidas", como escreveu o nosso cronista José Couto Nogueira. À vista estão várias mudanças — só não se sabe ainda se serão para melhor ou para pior.

Contudo, antes de pensarmos nisso, vejamos quatro histórias deste último dia de 2023:

Sozinho no mar com latas de sardinha

"O austríaco Michael Guggenberger foi um dos três velejadores a completar a Golden Globe Race. A desafiante regata a solo partiu e regressou a Les Sables d’Olonne, em França, após uma incursão aos mares do sul e passagem pelos míticos Cabo da Boa Esperança, Leeuwin e Horn, sem paragens e ajudas técnicas. Ao longo de oito meses, o antigo carpinteiro, hoje velejador, usou a dança como terapia para combater a solidão". Uma história para ler aqui.

Uma rainha a abdicar do trono

A rainha Margarida II da Dinamarca anunciou hoje que vai abdicar do trono em favor do filho e príncipe herdeiro Frederico com efeitos a partir de 14 de janeiro, depois de 52 anos como chefe de Estado. O anúncio foi feito no habitual discurso televisivo de final de ano da rainha, que aos 83 anos é a monarca viva com mais tempo de reinado. Saiba tudo aqui.

Menos um restaurante "com história" em 2024

"47 anos depois, o restaurante Bota Alta, no Bairro Alto, não abrirá em 2024. Aumento de renda de 1,300 euros para 11 mil é a razão do encerramento do restaurante que serviu de cenário ao filme 'Variações'. É mais uma Loja com História a fechar portas na capital portuguesa". A ler aqui.

Ovelhas numa vinha do Douro

Um rebanho de ovelhas está a ser utilizado para controlar o crescimento da vegetação numa vinha, em Sabrosa, método que reduz o uso de maquinaria, preserva as ervas e a biodiversidade do solo, tornando-o mais resiliente à seca. Fique a saber o que está em causa, aqui.

Para 2024, que está mesmo quase aí — e que já chegou a alguns pontos do planeta —, fique também com algumas notícias importantes:

Bom Ano!