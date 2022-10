Marcelo Rebelo de Sousa

“Os portugueses pela minha voz agradecem 100 anos de vida, 100 anos de obra, 100 anos de serviço a Portugal”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração no Palácio de Belém, após a notícia da morte de Adriano Moreira.

O Presidente da República traçou um retrato da vida do antigo presidente do CDS, considerando que “durante 100 anos foi tudo ou quase tudo”.

“Académico, mestre de civis e militares, lutador pela liberdade e democracia, depois reformador impossível em ditadura, ainda assim, revogando o Estatuto do Indigenato. Exilado, regressado, presidente de um partido político, vice-presidente da Assembleia da República, Conselheiro de Estado”, elencou.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que Adriano Moreira “atravessou dois regimes, andou pelo mundo, deixando discípulos, defendendo a nossa língua, a nossa cultura, a nossa pátria comum, sempre com inteligência, com brilho, com tenacidade, com orgulho transmontano, com orgulho português”.

“Deixou-nos há duas horas Adriano Moreira. Em paz, sereno, na história, mas acima da história como sempre viveu”, disse.

Luís Montenegro

“Adriano Moreira foi um ‘grand seigneur’ da academia e da política portuguesa. Deixa-nos um legado riquíssimo de pensamento sobre valores e princípios sociais”, escreveu Luis Montenegro, na sua conta da rede social Twitter.

O presidente do PSD deixa ainda o “profundo pesar e solidariedade” à família de Adriano Moreira e ao CDS-PP, partido do qual foi presidente.

Augusto Santos Silva

"Adriano Moreira ficará como uma grande figura da democracia portuguesa, que o soube reconhecer e integrar", escreveu Augusto Santos Silva na sua conta na rede social Twitter.

Depois de sublinhar que "foi a democracia que o fez deputado e líder partidário, e mestre de várias gerações", o presidente da Assembleia da República e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros concluir que Adriano Moreira, por sua vez, "ajudou a democracia a situar-se na continuidade histórica de Portugal".

João Cravinho

"As minhas condolências aos familiares e amigos de Adriano Moreira, que ao longo de muitas décadas teve sempre disponibilidade e abertura de espírito para pensar sobre o lugar de Portugal no mundo", escreve o ministro dos Negócios Estrangeiros no Twitter.

Carlos Zorrinho

"Partiu Adriano Moreira. Um Homem culto e sábio com quem tive o privilégio de privar em missões parlamentares e académicas. Que descanse em paz", reagiu o eurodeputado socialista.

Francisco Camacho

"Um dos nossos maiores partiu. Foi um privilégio para mim e seguramente para outros milhares ter apreendido tanto com as palavras e o testemunho de Adriano Moreira", escreve o presidente da Juventude Popular no Twitter.

"A toda a família do Professor, as minhas mais sentidas condolências", completa.

Rui Rio

"A minha homenagem a Adriano Moreira, cuja integridade, conhecimento e valia intelectual sempre me impressionaram", comenta Rui Rio.

"Fui seu contemporâneo no Parlamento, e, mesmo havendo nessa altura personalidades de elevada qualidade e respeitabilidade na AR, ele sempre se distinguiu", escreve o ex-presidente do PSD.

André Ventura

“A morte do Professor Adriano Moreira deixa-nos a todos mais pobres. Um verdadeiro senador da política portuguesa e um pensador incomparável. Esteve dos vários lados da barricada e a todos enriqueceu tanto. Vamos apresentar no Parlamento um voto de pesar”, escreveu André Ventura na sua página pessoal da rede social Twitter.

José Manuel Rodrigues

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira afirmou hoje que com a morte de Adriano Moreira o país perdeu um dos seus “brilhantes senadores”, que dedicou a vida à “missão de serviço a Portugal”.

“Portugal perde um dos seus mais brilhantes senadores e um político que sempre procurou engrandecer a nação”, refere José Manuel Rodrigues numa mensagem de pesar pela morte do antigo presidente do CDS-PP.

O responsável do principal órgão de governo próprio da Região Autónoma da Madeira salienta que “Adriano Moreira dedicou a sua vida à missão de serviço a Portugal”.

“Como académico, como ensaísta e como político, Adriano Moreira ganhou o respeito e a admiração dos seus pares e de personalidades de todos os quadrantes políticos”, escreve o presidente do parlamento madeirense.

José Manuel Rodrigues, que foi líder do partido na Madeira, assegura poder testemunhar o quanto o ex-presidente da estrutura nacional do CDS-PP “apreciava os arquipélagos portugueses e os seus processos de Autonomia e como pensava que isso contribuía para o reforço da portugalidade”.