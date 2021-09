À RTP, João Soares destaca o primeiro acordo de esquerda na câmara de Lisboa, "algo de pioneiro", lembrando o percurso do ex-presidente da República, quer antes, quer após o 25 de Abril. "Jorge Sampaio era um homem de uma grande inteligência e de uma cultura muito vasta." "Era um homem de debate e de controvérsia", acrescenta ainda o filho de Mário Soares (o presidente que antecedeu Sampaio).

O também socialista Manuel Alegre lembrou as lutas estudantis e anti-fascista ao lado de Jorge Sampaio. Também na RTP, Alegre diz ser este "um momento de mágoa", recordando "uma grande figura da política portuguesa" e destacando que "foi um grande estadista, um bom militante da república."

A Juventude Socialista destaca "uma referência incontornável, pela constância nos valores e a integridade na ação política, pelo ímpar percurso de vida desde a luta estudantil à militância socialista até à Presidência da República."

A campanha do Partido Socialista no Porto foi suspensa, anunciou o candidato Tiago Barbosa Ribeiro: "A morte de Jorge Sampaio cobre-nos de tristeza. Partiu um grande democrata, socialista e humanista, a quem Portugal muito deve", escreveu na rede social Twitter.

Ainda no Porto, Rui Moreira cancelou a agenda e o Grupo de Cidadãos Eleitores: Rui Moreira “Aqui Há Porto”, "lamenta, com profundo pesar, a notícia do falecimento ex-Presidente da República, Jorge Sampaio. À família, amigos e ao Partido Socialista endereça os seus respeitosos sentimentos", lê-se numa nota enviada às redações.

Na rede social Twitter, o partido Livre diz que Jorge Sampaio "vai ser relembrado pelo seu papel percursor na convergência à esquerda em Portugal como Presidente da República mas também na sua ação em defesa dos Direitos Humanos. A sua ação política permanecerá."

Já o eurodeputado bloquista José Gusmão destaca "um bom homem", elogiando também as passagens de Sampaio pela câmara de Lisboa e pelo palácio de Belém.

A também bloquista Joana Mortágua lembra a geração que "cresceu com o Jorge Sampaio na Presidência. A ouvir falar de como fez e cumpriu o acordo de Lisboa e do papel que teve antes do 25 de abril. O meu pai uma vez disse que quando se vive até idade avançada é difícil manter a coerência até ao fim. Ele conseguiu", escreveu na rede social Twitter.

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu hoje aos 81 anos, disse à agência Lusa fonte da família.