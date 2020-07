A solução contra florestais assenta numa linha constituída por quatro grupos de aspersores, em redor da povoação, que podem ser acionados pelos moradores em caso de incêndio que ameace a povoação, na freguesia de Celavisa, no distrito de Coimbra.

“Esta é uma solução não muito dispendiosa que protege os bens, as infraestruturas e a as pessoas”, disse Domingos Xavier Viegas, o professor catedrático da UC que coordena o projeto.

Na apresentação da iniciativa, no lugar de Travessas, o especialista em incêndios florestais salientou que era necessário “encontrar uma solução, através da tecnologia, para melhorar a segurança das pessoas”, e que pode ser aplicada noutras povoações da região Centro e do país.

“Para os meios de socorro aqui chegarem é difícil”, acrescentou, realçando o problema das acessibilidades na zona.

A agência Lusa, no acesso secundário ao local a partir da estrada que liga os municípios de Góis e Arganil, confirmou que as vias são estreitas e que, em grande parte do trajeto, têm bermas e taludes com vegetação fina e arbustiva que não está limpa.

“Não pretendemos que esta seja uma solução definitiva”, afirmou Xavier Viegas, explicando que se trata de “um contributo para melhorar a segurança” da comunidade local (seis residentes em permanência, número que pode triplicar no verão e em alguns fins de semana), já que um fogo que se aproxime da aldeia “será sempre difícil de combater”.