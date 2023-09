A ALP apresentou um "pacote exaustivo de medidas construtivas e de diálogo" à ministra da Habitação, "num esforço de concertação para um entendimento", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

Estas são as 12 medidas da ALP:

Atribuição de "subsídios aos inquilinos que comprovadamente não conseguem suportar os aumentos pelo valor legal da inflação"; Implementar "medidas protectoras para senhorios lesados que durante décadas foram espoliados pelo congelamento de rendas"; "Abolição imediata do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI)"; Manter o "coeficiente de neutralidade fiscal de 2023 para os anos seguintes"; "Isenção de qualquer travão na actualização anual das rendas cujo valor da renda seja inferior ao praticado pelo PAA"; "Isenção de qualquer travão nos contratos colocados no mercado de arrendamento acessível"; Atribuir "benefícios e isenções ao arrendamento a estudantes"; Necessidade de uma "harmonização e simplificação fiscais do arrendamento"; Existência de "distintos coeficientes de actualização para as rendas habitacionais e não habitacionais"; "Monitorização trimestral do mercado do arrendamento com o setor"; Consagração do “rendimento mínimo de existência para rendimentos prediais"; "Consagração de Direitos Fiscais a Proprietários com Incapacidade atestada superior a 60%".

"Neste extenso dossiê que entregou em mãos à tutela, a ALP não pôde aceitar que sejam pelo segundo ano consecutivo os senhorios, ao arrepio da lei que se encontra em vigor desde 1985, a suportar o papel social que compete ao Estado", é referido.

Segundo a associação, as propostas entregues "incidem muito na criação de medidas protetoras para os senhorios que garantem habitação a preços acessíveis – e que, independentemente do enviesamento da discussão pública, são a esmagadora maioria (e no dossiê que a ALP entregou à tutela são reforçadas esses números com estatísticas oficiais do INE e AT)".