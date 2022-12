O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou a sua solidariedade com as vítimas do “atentado xenófobo” em Paris, na sexta-feira, numa mensagem que enviou ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje a Presidência.

MIGUEL FIGUEIREDO LOPES/PRESIDÊNDÊNCIA DA REPÚBLICA/LUSA