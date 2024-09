"No dia de luto pelas vítimas dos incêndios em Portugal, duas apoiantes do coletivo por justiça climática Climáximo pintaram a fachada da sede da Navigator e bloquearam-na com os seus corpos, segurando cartazes onde se lia 'Fogo posto por governo e empresas' e 'O país arde. Temos de acordar'", refere o grupo em comunicado.

De recordar que esta é a segunda vez esta semana que surgem protestos do grupo na sede da Navigator. No dia 17, ativistas colaram cartazes no edifício. O SAPO24 contactou a empresa para obter uma reação ao sucedido, mas não houve qualquer resposta até ao momento.

"As sete mortes desta semana não podem ser consideradas mero fruto da negligência. São o resultado direto de uma ofensiva coordenada entre o Estado, a indústria da celulose, e a indústria fóssil para transformar o interior do nosso país numa câmara de incineração", afirma Alice Gato, estudante de 22 anos, uma das pessoas que esteve sentada em protesto em frente à sede da Navigator.

O grupo afirma ainda que "as empresas de celulose continuam a lucrar com a expansão do eucaliptal, destruição da floresta autóctone e a esconder as suas emissões de gases de efeito de estufa. No verão mais quente desde que há registo, os atuais planos dos governos e das empresas como a Navigator de aumentar as emissões de gases de efeito de estufa e de continuar a vender o interior do nosso país à indústria do papel são um crime violento. Estes incêndios são a crise climática a atingir Portugal em tempo real. Estas mortes têm culpados e esta destruição tem de ser parada"

"Estamos em luto pelas sete pessoas que morreram nos incêndios desta semana, e em luta para que o governo e a Navigator não continuem a matar. Este fogo foi posto pelos governos e empresas que provocaram a crise climática, mas não foram eles que combateram as chamas: foram as pessoas comuns, protegendo-se a si e às outras da destruição que não causaram. Temos de ser nós, as pessoas, a parar o colapso social e climático para o qual eles nos estão a encaminhar", referiu Mariana Rodrigues, trabalhadora de 29 anos e participante no protesto.

O Climáximo apela ainda a que "Pedrógão Grande não seja repetido" e indica que "a única forma de fazer isso é através da mobilização social e de pararmos de consentir com esta destruição que, ano após ano, se repete em Portugal".

Por sua vez, o grupo convoca "todas as pessoas" para a manifestação "O País Arde, Temos de Acordar!" no domingo, 22 de Setembro, às 17h00, em várias localidades: Pedrógão Grande, Coimbra, Braga, Sertã, Lisboa, Torres Novas, Odemira, Vila Nova de Poiares, entre outras.