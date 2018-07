Numa entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença em vésperas da discussão do estado da Nação, Augusto Santos Silva disse que as próximas eleições europeias “vão ser muito importantes no plano europeu e interno”.

“O recrudescimento de forças xenófobas e populistas é real. Tem importância no plano nacional porque as europeias serão cinco meses antes das legislativas. Será um teste interessante porque será uma área em que as posições dos partidos que apoiam o atual Governo serão muito diferentes, senão contraditórias. Mas estou seguro que procederão na campanha das europeias de forma a não enfraquecer a atual solução política”, disse.

Augusto Santos Silva, reforçou que está “seguro” que os partidos que apoiam o Governo não vão enfraquecer a política portuguesa a nível europeu na campanha para as próximas eleições europeias.

O ministro defende que a renovação da atual solução política, “exigirá certamente um nível de comprometimento nessa solução que será superior àquela que se verifica neste mandato.

Na opinião de Augusto Santos Silva, um novo acordo tem de significar “um avanço no que diz respeito a políticas estruturais que o país precisa no domínio do território, ambiente, transição energética, política económica e também na política externa e europeia”.

Nesta entrevista, o governante mostrou-se muito preocupado com o “impasse” na negociação com do “Brexit”.