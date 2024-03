Em declarações à agência Lusa, Walter Chicharro disse ter retomado hoje as funções como presidente da câmara, cargo que irá manter até à tomada de posse como deputado”.

Após a tomada de posse como deputado, apresentará a renuncia ao cargo que “será assumido pelo vice-presidente, Manuel Sequeira”.

O socialista, de 53 anos, licenciado em Gestão, com pós graduação em administração autárquica, cumpre o terceiro mandato na liderança do município do distrito de Leiria e tinha suspendido o mandato em 29 de janeiro para integrar a lista do PS ao distrito, encabeçada pelo até agora líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias.

O autarca, que foi o último socialista eleito no domingo por este círculo, onde em 2022 foram eleitos cinco deputados pelo partido, confirmou à Lusa que assumirá o mandato na Assembleia da República e que, com a sua saída da câmara, “o antigo deputado Salvador Formiga assumirá o cargo de vereador”.

O também presidente da Federação Distrital de Leiria do PS assegura, em comunicado divulgado hoje, sair “com a consciência de quem deixa um legado e com a tranquilidade de que o Manuel Sequeira é, sem sombra de dúvidas, o habitante do concelho melhor preparado para assumir os destinos do concelho”.

Na nota, o autarca acrescenta que irá focar-se “na defesa do distrito no parlamento”, garantindo que lutará “até à exaustão para que o Centro Hospitalar do Oeste, a conclusão da renovação da Linha do Oeste ou a paragem da Alta Velocidade em Leiria sejam uma realidade”.

Walter Chicharro promete ainda “não defraudar aqueles que anseiam pela renovação do IC [Itinerário Complementar] 2 e pela conclusão do IC8, nem aqueles que ambicionam pela construção do IC11”.

Segundo os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, no distrito de Leiria a Aliança Democrática (AD, que junta PSD, CDS-PP e PPM) obteve 35,21% (96.311 votos), o PS 22,50% (61.535) e o Chega 19,66% (53.764).

Pelo círculo de Leiria, a AD elegeu o antigo presidente da Câmara de Óbidos Telmo Faria, o deputado Hugo Oliveira, a técnica superior na Câmara de Leiria Sofia Carreira, o advogado João Santos e o secretário-geral adjunto do PSD Ricardo Carvalho.

Pelo PS, foram eleitos o deputado Eurico Brilhante Dias, a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, e o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro.

O deputado Gabriel Mithá Ribeiro e o empresário Luís Paulo Fernandes foram eleitos pelo Chega.

A Aliança Democrática venceu as eleições legislativas de domingo, com 29,49% dos votos e 79 deputados, contra os com 28,66% e 77 deputados alcançados pelo PS, quando ainda falta atribuir os quatro mandatos do círculo da emigração.

O Chega quadruplicou o número de deputados para 48, com 18,06% dos votos.

A IL conquistou oito deputados (5,08%), o BE manteve os cinco deputados (4,46%), a CDU diminuiu o número de deputados para quatro (3,3%).

O Livre vai formar pela primeira vez grupo parlamentar, tendo conseguido alcançar quatro deputados (3,26%), enquanto o PAN mantém-se com um deputado (1,93%).

O Presidente da República vai ouvir a partir de terça-feira e até dia 20 os partidos e coligações que obtiveram representação parlamentar nas eleições legislativas antecipadas de domingo, começando pelo PAN e terminando na AD.