A CIM é constituída por nove municípios, sete do PS e dois do PSD, e os autarcas socialistas convocaram hoje uma conferência de imprensa, apoiada pela federação distrital do partido, para acusar o presidente de Bragança de “olhar apenas para o relvado do próprio jardim”.

Em causa estão os investimentos reclamados para o território no Plano Nacional de Investimentos (PNI) 2030 e queixas recentes do autarca social-democrata no sentido de que a reivindicação com 20 anos de Bragança da ligação a Espanha pela Puebla de Sanábria pode estar em causa por causa da inclusão de outra ligação à fronteira mais a norte, em Gudinha, por Macedo de Cavaleiros e Vinhais.

A socialista Berta Nunes, presidente da Câmara de Alfândega da Fé e vice-presidente da CIM, disse hoje que o documento com as reivindicações para a região “foi aprovado por unanimidade” pela Comunidade Intermunicipal e que “Bragança é a mais beneficiada” com o maior volume de investimento proposto.

A autarca contesta também a acusação feita por Hernâni Dias de que a CIM está “ingovernável”.