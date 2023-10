As populações de Veral, Boticas e Monteiros, Vila Pouca de Aguiar unem-se em defesa da ponte de arame que será afetada pelo enchimento dabarragem do Alto Tâmega, sem que esteja garantida a sua reposição.Estas populações e autarcas do distrito de Vila Real lutam há vários anos pela reposição da ponte pedonal sobre o rio Tâmega, que liga as aldeias de Veral (Boticas) e Monteiros (Vila Pouca de Aguiar) e que vai ser retirada devido à construção da barragem do Alto Tâmega, inserida no Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), concessionado à espanhola Iberdrola., Vila Pouca de Aguiar, 8 de janeiro de 2023. PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

