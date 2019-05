Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Dois anos depois da instalação da videovigilância no concelho da Amadora, a autarquia e os comerciantes manifestam-se “bastante satisfeitos” com a medida e pretendem o reforço e alargamento do sistema a outras zonas críticas do município.

Um agente da PSP controla os monitores após a autarquia da Amadora ter implementado no concelho um sistema de videovigilância, Amadora, 16 de maio de 2017. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © 2017 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.