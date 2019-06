O livro “Morte à PIDE!”, publicado este mês, está composto por duas partes. Na primeira, o dia 25 de Abril, os dias seguintes e as perseguições aos 'pides' procurando encontrar, segundo o autor, as diferentes vozes de que é feita “uma revolução vivida”. Na segunda parte, debruça-se sobre a “justiça feita ou não feita” aos antigos funcionários da antiga PIDE/DGS, incluindo os trabalhos da Comissão de Extinção da ex-polícia política do Estado Novo.

“Devemos proceder ao levantamento do 25 de Abril, desapaixonado, e perceber que o golpe é feito por um conjunto de capitães mas que, logo no próprio dia, precisam de generais, e os generais tinham a consciência, sobretudo Costa Gomes, da necessidade de manter a DGS [Direção-Geral de Segurança, designação da PIDE desde 1969] ou pelo menos uma estrutura de informações para apoio ao esforço de guerra, porque um dos mitos que existem é a de que a Guerra Colonial terminou no dia 25 de Abril, o que não é verdade”, disse à Lusa o historiador António Araújo.

Por isso, no livro “Morte à PIDE!”, o historiador propõe, entre outros aspetos, a discussão sobre a ausência de um plano sobre a polícia política, no quadro golpe de Estado de 1974, e as dificuldades no processo de extinção do corpo, no contexto revolucionário.

O historiador refere o “Relatório das Sevícias”, nome por que ficou conhecido o "Relatório da Comissão de Averiguação de Violências sobre Presos Sujeitos às Autoridades Militares", e que viria a ser publicado pela Presidência da República (general Ramalho Eanes), em novembro de 1976, assim como expõe os pontos essenciais de um documento da Cruz Vermelha, inédito, sobre a forma de tratamento dos ex-agentes da PIDE/DGS, nos anos que se seguem à revolução.

“Procuro não sobrevalorizar o ‘Relatório das Sevícias’, mas utilizá-lo para ilustrar o facto de juristas independentes e democratas como Francisco Sousa Tavares ou Ângelo Almeida Ribeiro terem descoberto uma série de atropelos às regras elementares do Estado de Direito. Não me interessa fazer qualquer juízo sobre a revolução, nem é isso que está em causa, mas sim mostrar que houve problemas na efetivação do Estado de Direito no pós-25 de Abril, e esses problemas tiraram alguma legitimidade para que os agentes da PIDE fossem julgados de uma forma exemplar”, afirma.

O historiador nota que têm surgido recentemente alguns trabalhos “sobre aquilo que só pode ser escondido por envolvimento ideológico”, e que se referem a factos ocorridos a seguir ao 25 de Abril, como prisões sem culpa formada e outros atos atentatórios dos Direitos Humanos.

“Nada disto significa fazer um juízo de valor sobre a revolução ou sobre o processo revolucionário. O que não podemos aceitar é esconder factos que são históricos e que foram anotados na altura por instituições como a Cruz Vermelha [documento cedido para a presente edição pela historiadora Filipa Raimundo] ou por personalidades independentes como Francisco Sousa Tavares ou Almeida Ribeiro sobre terem existido factos atentatórios dos Direitos Humanos como aconteceu com os ex-agentes da PIDE/DGS que estiveram presos muito tempo, um ano ou mais, sem uma acusação”, frisa António Araújo.

Para o historiador, o facto de a PIDE/DGS ter sido uma “polícia torcionária e bárbara” não legitima os comportamentos que se verificaram após o Golpe de Estado e que, “de certa forma”, retira a legitimidade sobre a realização de julgamentos.

Segundo o historiador, o processo de julgamento dos agentes da PIDE/DGS acompanha as “vicissitudes” do processo revolucionário e, sobretudo a seguir ao 25 de novembro de 1975, a ideia sobre “alguma reconciliação nacional”.

Torna-se quase contraditório e “caricato”, afirma, que, por um lado, os principais responsáveis políticos do antigo regime - como o antigo Presidente da República Américo Thomaz, o ex-presidente do Conselho Marcello Caetano e outros ministros - tivessem saído para o Brasil, e que apenas as estruturas intermédias da PIDE/DGS fossem julgadas, quando os máximos dirigentes políticos tivessem sido poupados.