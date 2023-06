O comunicado indica que corpo foi sinalizado numa zona rochosa, de difícil acesso, nas imediações da foz da ribeira do Faial, no concelho de Santana, admitindo “poder tratar-se do corpo do jovem que caiu ao mar no passado dia 27 de maio, na zona do calhau de São Jorge”, no mesmo município.

Segundo a AMN, o alerta da deteção do corpo foi dado às 12:57 horas, tendo sido enviados para o local elementos do comando regional da Polícia Marítima e uma embarcação do Sanas, a associação madeirense para socorro no mar.

Depois de resgatado, o corpo foi transportado para a freguesia do Porto da Cruz e transportado para uma unidade hospitalar para confirmação da identidade do homem, depois de ter sido declarado o óbito pelo delegado de saúde.

O comando local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência, refere-se na mesma informação.

As autoridades admitem que o corpo seja do jovem que desapareceu no mar na zona do Calhau de São Jorge, concelho de Santana, quando se encontrava a praticar pesca com um amigo, tendo alegadamente caído, acabando por desaparecer.

Decorreram vários dias de busca por terra e mar, envolvendo meios da Estação Salva-vidas do Funchal, uma embarcação do SANAS Madeira e outra da Guarda Nacional Republicana (GNR) e elementos do Exército Português.

Uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira também participou nas operações.